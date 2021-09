Spazio Volo suborbitale per 3 italiani con Virgin Galactic: presentata la missione "Virtute 1" L'iniziativa Am-Cnr è la prima missione di questo tipo in ambito europeo

Condividi

Il colonnello, il tenente colonnello, entrambi dell'Aeronautica Militare, e l'ingegner, del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), sono i primi tre italiani, e i primi europei, che si preparano ad affrontare un volo suborbitale a bordo dello spazioplano Spaceship-2 della Virgin Galactic.​A bordo condurranno dodici esperimenti scientifici: quattro medici e otto tecnologici.A sessant’anni dal primo volo suborbitale svolto dalla capsula Mercury, l’iniziativa Am-Cnr rappresenta la prima missione di questo tipo in ambito europeo, oltre che la prima volta che la Virgin Galactic fa volare esperimenti accompagnati da un equipaggio dedicato.La missione, presentata oggi a Roma da Aeronautica Militare e Cnr, è prevista a fine settembre e si chiama Virtute-1 (Volo italiano per la ricerca e la tecnologia suborbitale). Si svolgerà presso lo Spaceport America, il primo spazioporto operativo per finalità commerciali del mondo, situato in New Mexico (USA).