Roma Trenitalia, Iacono: da marzo ad oggi perdita di 1,5 miliardi L'audizione dell'amministratore delegato di Trenitalia, Orazio Iacono, alla Commissione Trasporti della Camera

Il covid ha causato "una drastica perdita di fatturato" per Trenitalia, da marzo ad oggi di circa1,5 miliardi di euro, che proiettata a fine anno vale quasi 2 miliardi di euro. Lo ha detto l'amministratore delegato di Trenitalia, Orazio Iacono, in audizione alla Commissione Trasporti della Camera circa il contratto di servizio tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Trenitalia."In questo scenario abbiamo messo immediatamente in essere ogni azione necessaria per limitare il più possibile i danni", ha spiegato l'a.d di Trenitalia, ad esempio "ci siamo concentrati sulla gestione dei costi" e "abbiamo tavoli con le autorità per monitorare e fronteggiare la pandemia".A ottobre c'è stata una riduzione della domanda per le Fecce "pari al 65% rispetto allo stesso periodo del 2019, la flessione nei primi giorni di novembre è arrivata a -80%", ha detto Iacono nell'audizione. "Quindi - ha aggiunto - in virtù di questo calo e delle restrizioni, da ieri è stata operata una riduzione di 28 collegamenti che equivale ad avere oggi 190 Frecce al giorno, che corrispondono al 67% dell'offerta pre-covid".Ed ha spiegato: "Stiamo valutando ulteriori step a partire dalla prossima settimana, 8-9 novembre, prevediamo di predisporre la soppressione di ulteriori 50 corse, questo ci permette comunque di garantire 140 frecce al giorno a partire dal 9 novembre, che corrispondono al 50% dell'offerta pre-covid. Stiamo valutando un ulteriore terzo step a partire dal 14 novembre che prevede una riduzione che porterebbe a una circolazione di quasi 78 frecce al giorno che corrispondono al 28-30% dell'offerta pre-covid".