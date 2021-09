Trentino: in fiamme hotel su monte Bondone, chiusa strada per Viote

L'hotel in fiamme (foto da Tgr Trento)

Condividi

L'hotel Dolomiti di Vason, sul monte Bondone, in Trentino, sta andando in fiamme.L'incendio ha coinvolto tutto l'edificio, completamente in legno. Ignote, per il momento, le cause del rogo: i Vigili del fuoco stanno lavorando senza sosta per salvare la struttura. All'interno solo il personale.Chiusa al traffico la strada per Viote.