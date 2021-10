Prosegue il presidio dei no Green pass a Trieste: qualche centinaio in piazza Non più di 200 persone in piazza dell'Unità d'Italia, sparpagliate nello spazio tra la Prefettura e il palazzo della Regione

Prosegue in piazza dell'Unità d'Italia a Trieste, con non più di 200 persone, sparpagliate nello spazio tra la Prefettura e il palazzo della Regione Friuli Venezia Giulia, il presidio dei gruppi no Green pass dopo le manifestazioni e le tensioni dei giorni scorsi.Circa metà dello spazio centrale cittadino viene occupata dai vari militanti, tra slogan scanditi battendo bottiglioni di plastica a terra, un angolino con vendita di acqua e altri generi alimentari. Per il resto vi sono alcuni capannelli di persone di varia provenienza, osservati a distanza dalle forze dell'ordine.Un gruppetto si è formato attorno a un noto ex pugile ed ex esponente della destra cittadina, che veste il gilet giallo della Clpt - l'organizzazione dei portuali che si è però dissociata dalla protesta dopo gli ultimi scontri - e brandisce un'icona religiosa e un rosario, che ha dialogato per una mezz'oretta con la gente.Alcuni manifestanti ieri avevano annunciato che sarebbero andati via per tornare venerdì, in occasione della marcia.