Trieste: prosegue la protesta contro il Green pass, ma l'attività nel porto è regolare

A 24 ore di distanza dall'inizio della protesta contro il Green pass i portuali continuano a presidiare il varco 4 dello scalo di Trieste ma lasciano libero l' accesso.Una trentina di lavoratori sono presenti al presidio, con loro un centinaio di cittadini no Green pass che hanno in parte trascorso li' la notte.Davanti ai tornelli stamani c'è anche Stefano Puzzer, il "capo" della protesta e portavoce del Coordinamento lavoratori portuali Trieste.I manifestanti non attuano un blocco e dunque vetture e camion (che ieri sono entrati attraverso varchi alternativi) transitano regolarmente entrando in porto senza ostacolo.Il sit in andrà avanti ad oltranza fino a chi - precisano gli organizzatori - non verrà sospesa l'obbligatorietà del green pass. Non basta, al Clpt la gratuità dei tamponi da parte delle aziende che lavorano nello scalo.