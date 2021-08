Come si trasforma l'economia e il modo di governare G20, ​Colao: "Nasce gruppo lavoro transizione digitale". Giorgetti: "Sicurezza, rafforzare risposta"

A Trieste la riunione dei ministri del G20 sulla digitalizzazione. Il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti e il ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale Vittorio Colao, insieme alla Sottosegretaria al ministero dello Sviluppo Economico Anna Ascani, hanno accolto i delegati alle politiche digitali dei Paesi membri.L'impegno del G20 sotto la presidenza italiana "è cogliere le opportunità per favorire una economia resiliente, dinamica, sostenibile, inclusiva e che non lasci indietro nessuno". A ricordarlo il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, nel suo discorso introduttivo all'appuntamento sul digitale e ricerca della presidenza italiana del G20 che si tiene a Trieste."Riguardo alla sfida della sicurezza digitale è necessario rafforzare la risposta dei governi". Così il ministro per lo Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti nel suo discorso introduttivo allapresidenza del G20 sulla digitalizzazione a Trieste. "Le minacce alla sicurezza e al flusso dei dati possono compromettere il processo di innovazione e rallentare l'adozione di nuove tecnologie. Queste azioni rischiano di minare la fiducia dei cittadini nelle organizzazioni e nella tecnologia', ha aggiunto il ministro."Grazie al lavoro della presidenza italiana con questo G20 nasce il Digital Economy Working Group", un gruppo di lavoro permanente che guiderà il dibattito sulla transizione digitale nel settore pubblico e in quello privato per le prossime presidenze. A sottolinearlo, durante i lavori del G20 dei ministri della Digitalizzazione, Vittorio Colao, ministro per l'Innovazione e la Transizione digitale."Dobbiamo lavorare per aumentare l'uso dell'identità digitale, per lo sviluppo di schemi di identificazione elettronica che siano interoperabili tra piattaforme, settori e confini". Così il Ministro per l'Innovazione e la Transizione digitale, Vittorio Colao durante i lavori del G20 dei Ministri della Digitalizzazione."L'identità digitale aiuta a rafforzare la relazione di fiducia che deve esistere tra cittadini e governo, a maggior ragione dopo la pandemia. Penso ai certificati di vaccinazione digitali dell'UE, ad esempio. In un lasso di tempo notevolmente breve, i 27 Paesi dell'UE hanno progettato, testato e reso operativa un'infrastruttura di interoperabilità per l'autenticazione del certificato UE digitale".I Paesi devono condividere i propri approcci di digital government per "offrire servizi ancora più avanzati ai cittadini". A sottolinearlo, in occasione del G20 su digitale e ricerca di Trieste, il ministro per l'Innovazione, Vittorio Colao."Stiamo andando nella giusta direzione, sia nell'aggiornamento dei quadri normativi, sia nel rafforzamento della collaborazione internazionale", ha detto. "Dobbiamo aprirci ad una maggiore sperimentazione, in vari settori della pubblica amministrazione" ha continuato il ministro. Colao, necessario condividere esperienze governo digitale.Durante i lavori sono poi state condivise esperienze dei Paesi G20 e discussa l'efficacia di alcune misure messe in atto, ad esempio, per rafforzare l'impegno civico attraverso consultazioni online, combattere l'evasione fiscale attraverso l'intelligenza artificiale o combattere la violenza di genere aiutando le donne a presentare denunce più facilmente attraverso strumenti come le chatbot."Dobbiamo impegnarci a mappare, etichettare, monitorare e condividere costantemente i nostri sforzi e le nostre soluzioni sul governo digitale per rispondere in maniera sempre più efficace alle esigenze dei cittadini", ha concluso Colao.Il ministro per l'innovazione e la transizione digitale Vittorio Colao invita i delegati al G20 a mettere a fattor comune le esperienze nel digitale. "Dobbiamo condividere i nostri approcci sul digital government per offrire servizi ancora più avanzati ai cittadini - dice parlando al Centro Congressi di Trieste - Stiamo andando nella giusta direzione, sia nell'aggiornamento dei quadri normativi, sia nel rafforzamento della collaborazione internazionale". Colao ha quindi concluso: "Dobbiamo impegnarci a mappare, etichettare, monitorare e condividere costantemente i nostri sforzi e le nostre soluzioni sul governo digitale per rispondere in maniera sempre più efficace alle esigenze dei cittadini"."La trasformazione digitale deve essere inclusiva, vuol dire non lasciare indietro nessuno, avràun grande impatto sulla trasformazione economica e deve tenere presente le Pmi che rischiano di pagare il prezzo e i territori meno agevolati che non hanno partecipato finora a questa evoluzione: non possiamo creare gap nè all'interno del Paese nè a livello globale. Tutto nel quadro della sostenibilità e si stanno facendo progressi"."La pandemia ha evidenziato i benefici della digitalizzazione per la società e per l'economia, con l'obiettivo di sostenere l'occupazione, la salute e l'educazione. Inoltre, il rapido aumento nell'uso delle tecnologie pone delle sfide per le imprese e per i lavoratori", ha aggiunto. "La trasformazione digitale deve, infatti, favorire l'innovazione dei processi produttivi e garantire allo stesso tempo la formazione dei lavoratori", ha concluso Giorgetti.I lavori della giornata, suddivisa in due parti - Economia Digitale e Governo Digitale - saranno presieduti dal ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e dal ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao.Al centro delle sessioni di lavoro la trasformazione digitale delle attività produttive, la crescita economica sostenibile, la digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese, la sicurezza del flusso dei dati, l’inclusione sociale, la ricerca, la regolamentazione agile per favorire l’innovazione, lo sviluppo e l’applicazione di tecnologie innovative. Parteciperà alle sessioni anche la Sottosegretaria allo Sviluppo Economico Anna Ascani.