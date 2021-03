Ad di Eni in visita assieme a Di Maio Tripoli, Descalzi incontra il premier Dbeibah: "L'Eni conferma il pieno impegno in Libia" Eni è il primo produttore di gas in Libia e il principale fornitore di gas al mercato locale, con una quota di circa l'80%

Condividi

Abdulhamid Dbeibah, neo Primo Ministro del Governo di Unità Nazionale della Libia, e Claudio Descalzi, Amministratore Delegato di Eni, si sono incontrati oggi a Tripoli per discutere delle attività Eni nel paese e delle aree di comune interesse e collaborazione nell'ambito delle energie rinnovabili, economia circolare, progetti sociali, accesso a salute ed energia, educazione e formazione professionale.All'incontro ha inoltre partecipato Mohamed Oun, nuovo Ministro del Petrolio e del Gas. Claudio Descalzi ha confermato al Primo Ministro il pieno impegno della società per quanto riguarda le attività operative e i progetti nel paese, con particolare focus sullo sviluppo del gas, strategico per Eni nella sua transizione energetica e per la Libia e che sarà vitale per sostenere la crescita prevista della domanda di elettricità nel paese e ridurre l'utilizzo di fonti a maggiore impatto carbonico.Eni è il primo produttore di gas in Libia e il principale fornitore di gas al mercato locale, con una quota di circa l'80%. La società continuerà a svolgere un ruolo di primo piano nella produzione di gas grazie ai nuovi progetti di sviluppo offshore come le Strutture A&E, Bouri Gas Utilization e Sabratha Compression."Un anno fa sarebbe stato impossibile immaginare un governo di unità nazionale in Libia con cui pianificare investimenti e il rilancio del paese. Oggi sta accadendo e l'Italia, avendo sostenuto il percorso Onu, può essere protagonista", scrive il ministro degli Esteri, Luigi di Maio, su Fb, dopo la visita a Tripoli dove ha incontrato i rappresentanti del nuovo governo unificato libico guidato da Abdul Hamid Dbeibah. "Italia e Libia sono accomunate da importanti interessi geo-strategici: oltre ai flussi migratori, ho ribadito che per noi è fondamentale continuare a rilanciare la cooperazione economica tra le nostre imprese".