Tragica ondata di maltempo Tromba d'aria investe Pantelleria, 2 morti e 4 feriti gravi Travolte alcune case e 6 automobili, un soccorritore parla di "scena apocalittica", Il sindaco dell'isola: "Un vero disastro"

Una tromba d'aria si è abbattuta sull'isola di Pantelleria e ha provocato la morte di due persone e il ferimento di altre 4, che verserebbero in gravi condizioni. La tromba d'aria è arrivata dal mare e in pochi secondi ha trascinato in un vortice alcune case e sei auto che stavano percorrendo la strada perimetrale dell'isola.La conferma arriva dal sindaco di Pantelleria, Vincenzo Campo, che sta seguendo e coordinando le operazioni di soccorso. "Ci sono due morti e diversi feriti - dice -. E' stata certamente una tromba d'aria che ha coinvolto case e anche diverse auto. Sono in corso le ricerche. Stiamo ancora valutando quello che è successo".Secondo le prime informazioni le vittime si trovavano nella zona di Campobello, dove la tromba d'aria ha sollevato diverse auto ribaltandole poi a terra. Una delle due persone che hanno perso la vita è un vigile del fuoco che non era in servizio. "Un vero disastro, un evento inaspettato". Queste le prime parole all'Agenzia Italpress del sindaco di Pantelleria. "Proseguono le ricerche da parte dei carabinieri visto che la zona è abbastanza vasta - dice - ma sono rese difficili dall'arrivo dell'oscurità".Uno dei soccorritori al lavoro parla di una "scena apocalittica".Al momento sono pronti ad intervenire da Lampedusa anche i soccorsi del 118 con l'elisoccorso. Questo avverrà quando le condizioni climatiche lo consentiranno. Sulla Sicilia si è infatti abbattuta un'ondata di maltempo e per domani il dipartimento della Protezione Civile aveva già diffuso una allerta meteo