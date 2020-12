Austria Trovato a Vienna un arsenale riconducibile a gruppi neonazisti Arrestate cinque persone, non si escludono finalità di terrorismo

Durante un'operazione antidroga a Vienna la polizia austriaca ha scovato un nutrito arsenale d'armi, riconducibile - secondo gli inquirenti - all'estrema destra. Tra i cinque arrestati ci sarebbe un esponente di spicco dell'estrema destra austriaca, informa il quotidiano Kurier.Altri due arresti sono avvenuti in Germania. Secondo il ministro degli Interni Karl Nehammer l'inchiesta riguarda una rete neonazista tra l'Austria e la Germania e anche bande motociclistiche. L'obiettivo della rete sarebbe stata la creazione di una milizia di estrema destra in Baviera. Non si esclude neanche che siano state pianificate attività terroristiche.Sequestrati dozzine di fucili semiautomatici e d'assalto, come Kalashnikov, Skorpion e Uzi e 100mila colpi, come anche armi della Wehrmacht, bombe a mano ed esplosivo.Secondo gli inquirenti, l'acquisto delle armi è stato finanziato tramite il traffico di droga per poi essere anche rivendute nella darknet. Almeno in parte, si tratta di armi della guerra dei Balcani.