Ancora un tweet controverso del tycoon Trump: "Biden ha vinto solo secondo i media, non concedo nulla" Dopo la grande manifestazione dei suoi sostenitori ieri a Washington, il presidente rilancia l'accusa di elezioni truccate. Lo staff di Biden: è il popolo che decide il presidente, non i tweet di Trump

He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

Galvanizzato dalla folla di sostenitori che ieri sono scesi in piazza a Washington per appoggiare la sua battaglia legale contro la vittoria dello sfidante democratico Joe Biden nella corsa alla Casa Bianca, Donald Trump torna a parlare di voto truccato e a ripetere che non riconoscerà la sconfitta.Joe Biden "ha vinto solo per i media delle Fake News. Non concederò nulla. Abbiamo una lunga strada davanti. Questa è stata un'elezione truccata. Noi vinceremo!": così il presidente americano su Twitter.Immediata la reazione della piattaforma social, che ancora una volta bolla le affermazioni di Trump come "contestate"."I tweet di Donald Trump non rendono Joe Biden presidente o meno. E' il popolo americano che lo ha reso presidente": così alla Nbc Ron Klein, che il presidente eletto Joe Biden ha nominato suo futuro capo dello staff. Klain ha anche chiesto che la prossima settimana la General Services Administration firmi la lettera di accertamento per avviare il processo di transizione, che Trump vuole bloccare.In base ai calcoli dei principali media Usa, Joe Biden può contare su 306 grandi elettori (il collegio che il prossimo 14 dicembre dovrà scegliere il nuovo presidente) contro i 232 di Trump. La soglia per vincere l'elezione è di 270. In diversi Stati è tuttavia in corso un riconteggio delle schede.