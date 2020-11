Casa Bianca Trump: "Vaccino molto presto, ma non a New York. Il tempo dirà chi entrerà in carica a gennaio"

Donald Trump (AP Photo/Evan Vucci)

Condividi

Il presidente americanoha annunciato che da aprile 2021 "sarà disponibile per tutta la popolazione americana " il vaccino Pfzier. Con la sola eccezione di New York, dove si dovrà attendere"l'autorizzazione del Governatore " che finora "per motivi politici" si è rifiutato di collaborare.Parlando nel primo incontro pubblico con la stampa nel Rose Garden della Casa Bianca dalle elezioni presidenziali dello scorso 3 novembre che lo ha visto sconfitto da Joe Biden, Trump ha in qualche modo rivendicato il vaccino Pfizer: falso che non faccia parte di Warp Speed.E ha aggiunto che "questa amministrazione non varerà mai alcun lockdown, in nessuna circostanza. Il lockdown costa vite umane e comporta molti altri problemi"."Il tempo dirà chi entrerà in carica a gennaio": ha detto Trump con un nuovo look "grigio" durante la conferenza.Sarebbe Rudolph Giuliani, avvocato personale del Presidente Donald Trump, la persona che si occuperà delle cause elettorali dopo l'esito delle elezioni. A quanto si apprende, a conferire l'incarico sarebbe stato lo stesso Trump.Nuove sconfitte per Trump nei ricorsi legali contro l'esito delle elezioni. Due giudici in Pennsylvania hanno respinto una mezza dozzina di istanze della sua campagna per invalidare i voti nella zona di Philadelphia, dove gli elettori hanno regalato a Joe Biden una chiara vittoria in questo 'battleground state'.Le richieste si basavano sulla mancanza di nomi, date o indirizzi nelle buste esterne delle schede legate al voto anticipato, ma secondo i giudici la legge statale non richiede che siano compilate con questi dati."La verità è che la maggioranza degli americani non crede a Donald Trump, che ha politicizzato la pandemia, la sanità, i vaccini": il governatore dem di New Yorkreplica sulla Cnn alla minaccia del presidente di non distribuire il vaccino anti covid a New York. "New York e anche altri Stati hann ocreato dei gruppi scientifici per esaminare il processo di approvazione della Fda, se tutto sarà regolare non ci saranno ritardi nella distribuzione dei vaccini", ha assicurato."La pandemia richiede una risposta federale robusta e immediata, che sfortunatamente manca. Io sono il presidente eletto ma non sarò presidente sino al prossimo anno. La crisi non rispetta le date sul calendario, sta accelerando ora": lo ha dettodopo aver incontrato i leader della sua task force anti Covid. "E' necessaria un'azione urgente oggi, ora, da parte dell'attuale amministrazione, partendo dal riconoscimento di quanto seria è l'attuale situazione", ha aggiunto.