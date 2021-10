La richiesta Trump chiede al giudice la riattivazione del suo account Twitter

Donald Trump (AP Photo/Ben Gray)

L'ex presidente Usa, Donald Trump, ha chiesto a un giudice federale della Florida di obbligare Twitter a riattivare il suo account. Lo riferisce Bloomberg News. A luglio Trump ha fatto causa a Twitter, Facebook e Alphabet Inc. di Google e ai loro amministratori delegati sostenendo che hanno silenziato in modo illegale le posizioni conservatrici.La richiesta di Trump per un'ingiunzione preliminare contro Twitter è stata presentata venerdì a Miami con l'accusa al social network di aver cancellato l'account lo scorso gennaio sotto la pressione degli avversari politici dell'ex presidente. Twitter ha rifiutato di commentare e i rappresentanti di Trump non hanno risposto alla richiesta di un commento da parte dell'agenzia Reuters.