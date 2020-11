"Ha sbagliato molto" Trump minaccia di licenziare Fauci dopo le elezioni: l'avvertimento durante un comizio in Florida Ieri, in un'intervista al Washington Post, Fauci aveva dichiarato che il candidato democratico, Biden, prende "sul serio il virus dal punto di vista sanitario" mentre Trump "guarda la cosa da una prospettiva diversa, focalizzandosi sull'economia"

Il presidente americano, Donald Trump, ha minacciato di licenziare il massimo esperto e super consigliere della Casa Bianca contro la pandemia, Anthony Fauci. Lo ha fatto durante il suo comizio in Florida, un giorno prima delle elezioni presidenziali.Mentre la folla all'aeroporto di Miami Opa-Locka inneggiava "licenzia Fauci", Trump ha lasciato proseguire il coro per diversi secondi prima di rispondere: "Non ditelo a nessuno, ma lasciatemi aspettare un po' dopo le elezioni. Apprezzo il consiglio. Lo apprezzo". E ha aggiunto: "Ha sbagliato molto. E' un brav'uomo però. Ha sbagliato molto".Fauci, uno dei maggiori virologi mondiali, è da oltre tre decenni direttore dell'Istituto nazionale di allergie e malattie infettive. È uno dei principali esperti della task force sul coronavirus di Trump e ha spesso offerto una direzione schietta sulla salute pubblica in contrasto con le ripetute affermazioni del presidente sulla gravità della pandemia Covid-19.Ieri, in un'intervista al Washington Post, Fauci aveva dichiarato che il candidato democratico, Joe Biden, prende "sul serio il virus dal punto di vista sanitario" mentre Trump "guarda la cosa da una prospettiva diversa, focalizzandosi sull'economia e sulla riapertura del Paese". Dichiarazioni che la Casa Bianca ha reputato "inaccettabili".