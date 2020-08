Stati Uniti Trump, no alla cessione di TikTok a Microsoft. E attacca Obama: lo batterò di nuovo

Donald Trump, Pelican Golf Club in Belleair (AP Photo/Patrick Semansky)

Donald Trump ha detto di essere fermamente contrario a un accordo per la cessione di TikTok che coinvolga Microsoft e di avere respinto l'ipotesi. Lo riporta la Cnbc, spiegando che il presidente americano ha chiarito il suo pensiero parlando con i giornalisti al seguito sull'Air Force One. L'interesse di Microsoft era stato riportato dal New York Times che parlava di trattative già in corso."Abbiamo battuto Obama quattro anni fa, quando lavorò duro per la corrotta Hillary, e lo batteremo di nuovo!": lo afferma Donald Trump su Twitter postando un commento di Tammy Bruce, nota commentatrice iper conservatrice di Fox News di origini italiane, che accusa l'ex presidente di aver politicizzato il funerale dell'icona dei diritti civili John Lewis con il suo durissimo discorso contro il tycoon. Da sempre critica di Obama, quando quest'ultimo entrò in carica con la first lady Michelle nel 2009 Bruce commentò: "Spazzatura alla Casa Bianca".I federali resteranno a Portland fino a quando le forze dell'ordine locali non avranno fatto "pulizia degli anarchici e dei sobillatori". Lo ha scritto su Twitter il presidente americano Donald Trump. All'inizio di luglio l'amministrazione Usa ha deciso di inviare nella città squadre di federali, molte delle quali in assetto da combattimento, dopo settimane di proteste contro il razzismo e la brutalità della polizia.