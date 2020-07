Stati Uniti Trump: rinviare le elezioni presidenziali finché il voto non sarà sicuro Proposta shock del presidente americano, a picco nei sondaggi per la gestione della pandemia di coronavirus: il voto per posta sarebbe "inesatto e fraudolento", twitta l'inquilino della Casa Bianca

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote??? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020

Colpo di scena negli Stati Uniti, a meno di cento giorni dalle presidenziali del 3 novembre prossimo. Donald Trump, in corsa per la riconferma ma a picco nei sondaggi, ha proposto di rinviare le elezioni fino a quando gli americani potranno votare "in sicurezza"."Con un voto postale universale, quella 2020 sarà l'elezione più INESATTA e FRAUDOLENTA nella storia. Sarebbe un grave imbarazzo per gli Usa. Rinviare l'Elezione finché le persone non potranno votare per bene, in sicurezza?", ha scritto il presidente su Twitter.Nei principali sondaggi, Trump insegue a distanza di 10-15 punti il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, ex vice di Barack Obama. Il tweet rafforza i timori che, in caso di sconfitta, il presidente scelga di non riconoscere il risultato delle elezioni.