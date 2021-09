La mossa a sorpresa Tunisia: chi è Najla Bouden Romdhan, la prima donna premier del mondo arabo Classe 1958, docente universitaria nella scuola nazionale di Ingegneria, specialista in scienze geologiche e responsabile dell’attuazione del programma della Banca Mondiale nel Ministero dell’università e della ricerca scientifica. Dopo due mesi di stallo politico e istituzionale arriva la nomina di Saied. Ma per l'opposizione è solo un altro tassello della deriva autoritaria del presidente tunisino

di Methnani Salah Ben Brahim Con una mossa a sorpresa e dopo poco più di due mesi dalla sua decisione di sospendere lo scorso 25 luglio il Parlamento e di licenziare l’esecutivo guidato dall’ex premier Hicham Mechichi, il Presidente tunisino Kaies Saied decide di incaricare una donna, Najla Bouden Romdhan, di formare. La nomina, una prima in assoluto per la Tunisia e per l’intero mondo arabo-musulmano, è stata annunciata dalla Tv di stato che ha diffuso mercoledì 29 settembre, nell’edizione del telegiornale principale delle 20, le immagini dell’incontro al Palazzo Presidenziale tra Saied e la premier incaricata.La nomina tanto attesa di un capo dell’esecutivo per il Paese, sollecitata più volte sia dai partiti politici che da diversi esponenti della società civile, avviene a poco giorni dallache si è tenuta domenica 26 settembre nell’arteria principale della capitale tunisina contro le misure eccezionali disposte dal Presidente Saied fin dal luglio scorso.Dopo essere stato bollato come un outsider all’indomani della sua vittoria alle Presidenziali del 2019, kaies Saied scegliecome lui per guidare il nuovo governo. Della Prima Ministra incaricata si sa poco, infatti. Classe 1958 e originaria della città di Kairouan, a 160 chilometri da Tunisi, Najla Bouden Rondhan è docente universitaria nella scuola nazionale di ingegneria, specialista in scienze geologiche, ed è responsabile dell’attuazione del programma della Banca Mondiale nel Ministero dell’università e della ricerca scientifica. Nel 2011 è stata nominata Direttrice Generale responsabile della qualità nel medesimo dicastero. Ha lavorato inoltre come consulente nel gabinetto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica nel 2015.il Presidente tunisino Saied affida ad una donna, sconosciuta al grande pubblico, il compito di ridare un governo al Paese. Lo fa senza consultare nessuno e in assenza di un potere legislativo che si è arroccato in sé, a partire dal 25 luglio scorso. L’incarico a Najla Bouden Romdhan arriva pochi giorni dopo la pubblicazione, lo scorso 22 settembre, nella Gazzetta Ufficiale del Paese nordafricano del Decreto presidenziale numero 117. Un decreto che rende di fatto il Presidente della Repubblica, e non il capo dell’esecutivo, l’unico responsabile della formazione del governo e della definizione delle sue politiche e dei suoi orientamenti. Una gestione dell’esecutivo a conduzione presidenziale che non ha risparmiatoNel frattempo, un primo gruppo di 72 di parlamentari comincia ad organizzarsi per rigettare le misure eccezionali decise dal Presidente tunisino, e annuncia in un comunicato l’intenzione di tornare in aula il prossimo primo ottobre per riprendere le sedute.Lo scorso 25 luglio Saied aveva deciso in modo unilaterale il congelamento del Parlamento e ha licenziato l’ex Premier, invocando il molto discusso articolo 80 della Costituzione. In base alla stessa Carta Costituzionale, promulgata nel 2014, la Prima Ministra incaricata dovrebbe presentarsi con la sua squadra nell’Aula del Parlamento per ottenere la fiducia. Ma dal momento chee non può più legiferare si comincia già a parlare dell’intenzione del Presidente Saied di cestinare a breve il testo Costituzionale. Una costituzione che ha giurato di rispettare il giorno del suo incoronamento a Presidente della Repubblica.