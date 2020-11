La perquisizione è avvenuta al largo del Peloponneso Turchia convoca ambasciatore Italiano per perquisizione "non autorizzata" del cargo turco Rosaline-A La perquisizione del mercantile turco è avvenuta a opera di militari tedeschi, nell'ambito della Missione Irini, a comando italiano, incaricata di far rispettare l'embargo di armi verso la Libia

Il cargo turco Rosaline-A

La, dell'Unione Europea e l'incaricato d'affari tedesco, in seguito a quella che è stata definita una "ispezione non autorizzata, in violazione del diritto internazionale marittimo", dopo che la fregata "Hamburg" ha fermato e perquisito la nave cargo turca "Rosseline" al largo del Peloponneso diretta al porto libico di Misurata.Il presidente turco Recep Tayyip Erogan ha parlato di "Operazione di parte". Il controllo, avvenuto nell'ambito della missione Irini, per Ankara è illegale poiché eseguito "senza il consenso della Turchia né del capitano". In particolare, secondo il ministero turco, il capitano e l'equipaggio sono stati perquisiti con la forza e trattenuti in una parte della nave mentre la squadra tedesca ha perquisito l'imbarcazione "con la forza" e senza il consenso né del capitano né del governo di Ankara.Secondo quanto riferito dal portavoce del ministero della Difesa tedesco, Christian Thiels, l'. E Berlino ha precisato in una nota: "Tutto è avvenuto secondo le procedure, la nave tedesca ha cercato di ottenere il consenso da parte del capitano. Consenso negato, ma la perquisizione è poi scattata comunque, rivelando però un carico di materiale umanitario ed edile, non di armi, come ritenuto inizialmente.