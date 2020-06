Persi 195 miliardi di dollari in 4 mesi Turismo, agenzia dell'Onu: ad aprile -97% di arrivi internazionali Il settore del turismo rimane tra i più colpiti dal Covid-19. In Asia e nel Pacifico, tra gennaio e aprile 2020 il calo è stato del 51%

Primi deboli segnali di ripresa del turismo internazionale dopo una crisi senza precedenti. A registrarli, il barometro mondiale del turismo dell'Unwto, l'agenzia dell'Onu dedicata al settore.Un settore che deve fare ancora i conti sulle restrizioni che restano in vigore sui viaggi nella maggior parte delle destinazioni globali.Gli arrivi di turisti internazionali, infatti, hanno subito un calo del 44% nei primi quattro mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso con un drammatico picco del -97% nel mese di aprile per le restrizioni di viaggio nel 100% di tutte le destinazioni in tutto il mondo.Questo, secondo i calcoli dell'Unwto, si traduce in una perdita di 180 milioni di arrivi internazionali rispetto allo stesso periodo del 2019 e di 195 miliardi di dollari di entrate turistiche.L'impatto maggiore in Asia e Pacifico, le prime aree a subire l'impatto della pandemia, con un calo del 51% negli arrivi tra gennaio e aprile 2020. L'Europa ha registrato la seconda perdita più forte con il 44% in meno di arrivi, seguita dal Medio Oriente (-40%), Americhe (-36%) e Africa (-35%).