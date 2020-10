La stima dell'Istituto Demoskopika Turismo in crisi: nuovo lockdown brucerebbe 440mila posti lavoro Secondo i calcoli si perderebbero 13 milioni di arrivi e 35 milioni di presenze con una contrazione della spesa per 4 miliardi di euro

Se si decidesse, nell'immediato, per un secondo blocco totale delle attività, il turismo potrebbe perdere, nei soli due mesi finali dell'anno in corso, 13 milioni di arrivi e 35 milioni di presenze con una contrazione della spesa per 4 miliardi di euro. Quasi 100 mila imprese del comparto turistico italiano, inoltre, rischierebbero il fallimento a causa di una ulteriore perdita di solidità finanziaria con una contrazione del fatturato pari a circa 23 miliardi di euro.Una mortalità imprenditoriale che si ripercuoterebbe immediatamente sul mercato del lavoro con una perdita di ben 440 mila posti. Segno negativo anche per le casse comunali, con mancati incassi, in soli 60 giorni, di oltre 84 milioni di euro. Emerge da una stima dell'Istituto Demoskopika che l'agenzia Ansa pubblica in anteprima sulla base di dati rilevati da alcune fonti quali Siope, Banca d'Italia, Istat, Union Camere e Cerved.