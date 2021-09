Turismo spaziale Elon Musk ci prova, quattro turisti lanciati nello spazio ​Partita dal Centro Kennedy di Cape Canaveral la missione Inspiration4. Quattro americani sono stati lanciati in orbita con un missile Falcon 9.

Con la missione Inspiration4 di SpaceX, società di Elon Musk, 4 americani sono stati lanciati da soli in orbita con un missile Falcon 9. L'equipaggio, posizionato nella capsula Dragon, alta 8 metri e larga 4, che si trova in cima al razzo, viaggerà per 3 giorni intorno alla Terra a un'altitudine di oltre 500 km, superiore a quella della Stazione spaziale Internazionale. A capo della missione c'è il miliardario statunitense Jared Isaacman, 38 anni, fondatore e amministratore delegato della piattaforma di pagamenti digitali Shift4Payment, che ha finanziato la spedizione e invitato gli altri 3 componenti del team tra cui Hayley Arceneaux, 29 anni, infermiera e sopravvissuta al cancro pediatrico; la divulgatrice Sian Proctor, selezionata fra gli utenti di un servizio di e-commerce e l'ingegnere aerospaziale Chris Sembroski,scelto tra i donatori di una raccolta fondi per beneficienza. L'evento segna una tappa importante per il turismo interplanetario, dopo i voli dello scorso luglio già effettuati dai miliardari Richard Branson e Jeff Bezos, che tuttavia avevano viaggiato con astronauti professionisti a bordo e per meno tempo. Sono soprattutto queste differenze a rendere unica la missione Inspiration4 di SpaceX. Ma anche il suo sfondo vagamente umanitario.