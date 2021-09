Portofino Turista americano precipita dal balcone di un hotel e muore Era rimasto bloccato sul balcone dell’albergo e aveva provato a calarsi a terra

È caduto da 3 metri un turista americano di 43 anni, morto la scorsa notte dopo essere caduto dal balcone di un albergo nella baia di Paraggi, vicino a Portofino, dove stava passando le vacanze con la moglie. L’uomo è morto sul colpo per un grave trauma alla testa. Inutili i soccorsi del 118.Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, l’uomo con sua moglie dopo una gita, stavano passando la serata sul balconcino dell'hotel. Quando i due coniugi hanno deciso di rientrare, si sarebbero accorti che la porta finestra si era chiusa e non si poteva riaprire.I due avrebbero cercato di chiamare aiuto e di contattare la hall, ma non avrebbero avuto risposte. A quel punto, l'uomo ha scavalcato un parapetto ed ha provato a calarsi da una altezza di circa tre metri.Sembra, però, che una mattonella, su cui si era appoggiato abbia ceduto. L’uomo ha perso l’equilibrio ed è precipitato. Sull’incidente i Carabinieri hanno ascoltato alcuni testimoni. La moglie è sotto choc.