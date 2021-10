ITALIA

2021/10/01 13:16

"Tutti taxi per amore": i ragazzi del Don Guanella a spasso per Roma su cento tassì Sabato 2 ottobre di nuovo in festa per le strade della Capitale con ragazze e ragazzi con disabilità fisica e intellettiva delle case Guanelliane di Roma

Condividi Dopo le chiusure del lockdown torna l'iniziativa "Tutti taxi per amore".



Cento taxi di nuovo a spasso per Roma con ragazzi e ragazze speciali dell’opera Don Guanella e non solo, quest’anno oltre ai volontari anche le famiglie.



Questo il programma della giornata:



Alle ore 9 partenza dall’opera Don Guanella (via Aurelia Antica 446), scortati dai volontari motociclisti e dalle forze dell’Ordine.

Alle 10 arrivo e visita alle terme di Caracalla. Ore 12: arrivo a villa Celimontana. Esibizione della banda musicale dei granatieri di Sardegna. A seguire, dolce semifreddo per tutti.

Ore 13: saluti, conclusione e rientro in taxi.



L'evento è promosso da Save The Dreams - Amici di Don Guanella ONLUS, tutti i taxi per amore ONLUS, Municipio Roma centro, Opera Don Guanella.



https://www.tuttitaxiperamore.it/ Dopo le chiusure del lockdown torna l'iniziativa "Tutti taxi per amore".Cento taxi di nuovo a spasso per Roma con ragazzi e ragazze speciali dell’opera Don Guanella e non solo, quest’anno oltre ai volontari anche le famiglie.Questo il programma della giornata:Alle ore 9 partenza dall’opera Don Guanella (via Aurelia Antica 446), scortati dai volontari motociclisti e dalle forze dell’Ordine.Alle 10 arrivo e visita alle terme di Caracalla. Ore 12: arrivo a villa Celimontana. Esibizione della banda musicale dei granatieri di Sardegna. A seguire, dolce semifreddo per tutti.Ore 13: saluti, conclusione e rientro in taxi.L'evento è promosso da Save The Dreams - Amici di Don Guanella ONLUS, tutti i taxi per amore ONLUS, Municipio Roma centro, Opera Don Guanella.

Condividi