USA2020 La notte di Melania: "Non attacco i rivali, l'America ha bisogno di Donald Trump" Seconda giornata della convention repubblicana come una saga famigliare del presidente. Parlano due figli e la moglie di Trump. Melania non tradisce le attese e si conferma finora la star indiscussa della convention repubblicana. Non c'e' Donald Junior, Eric o Tiffany Trump che tengano. Quello della first lady e' un intervento rassicurante e pacato, senza quella rabbia politica che finora ha caratterizzato la kermesse

A Charlotte è la notte di Melania. E' della first lady il discorso più atteso nella seconda giornata della Convention repubblicana che ufficializza la corsa del presidente al secondo mandato alla Casa Bianca. "Un marito che mi sostiene in tutto quello che faccio, saremo onorati di servire questo incredibile Paese per altri quattro anni". Nella giornata che vede il vicepresidente Mike Pence evocare l'eredità politica di Lincoln e il segretario di stato Mike Pompeo declinare in politica estera la dottrina Trump di 'america first', è Melania Trump a catturare l'attenzione.Gli Stati Uniti hanno "più che mai bisogno" di Donald Trump, un "presidente che non smetterà mai di battersi per voi e le vostre famiglie", che rappresenta "il meglio per il nostro Paese", che "non ha segreti" e che vuole solo "prosperità" e "successo" per l'America.Parola di Melania Trump, che nel suo discorso alla seconda giornata della convention repubblicana ha detto di "non voler usare questo tempo prezioso per attaccare" i rivali "perché, come abbiamo visto la scorsa settimana, questo tipo di discorso serve solo a dividere ancor di più il Paese". Una critica, non troppo velata, alla convention democratica e agli 'appunti' a Trump per la gestione dell'emergenza coronavirus, mentre negli Usa si contano più di 5,7 milioni di contagi e oltre 178.000 morti."So che molte persone sono preoccupate e che alcune si sentono impotenti - ha detto dal giardino delle rose della Casa Bianca, quel Rose Garden che lei stessa ha voluto 'rifare' e che a molti non è piaciuto - Voglio che sappiano che non sono sole"."L'amministrazione di mio marito non smetterà di lottare finchè non ci sarà una terapia efficace e un vaccino a disposizione di tutti - ha affermato la First Lady, che tra i suoi spettatori 'reali' nel Rose Garden aveva Trump, il vicepresidente Pence e la moglie, i suoi genitori - Donald non si fermerà finchè non avrà fatto tutto il possibile per prendersi cura di chiunque abbia subito le conseguenze di questa terribile pandemia"Oltre 177.mila americani hanno perso la vita a causa del nuovo coronavirus e il presidente Usa, che ha cercato all'inizio di minimizzare la portata del problema, è stato ampiamente criticato per la gestione dell'emergenza.Melania sceglie una linea diversa. Non quella di Eric Trump che poco prima aveva accusato Biden di non sapere nulla dei lavoratori e delle imprese. Non di Tiffany Trump che attaccato i media per manipolare la realta' solo per colpire il padre. La first lady, intervenendo dal Rose Garden della Casa Bianca,punta a un messaggio di unita' e promuove l'immagine di un tycoon che ha a cuore solo il futuro degli americani, donne,bambini, veterani, lavoratori, imprese: "Mio marito Donald Trump si batte per voi, a prescindere da quello che dicono i media.Mio marito non è un politico tradizionale, gli piace agire. E'una persona autentica, ci tiene, ha a cuore il futuro dell'America", assicura l'ex modella di origini slovene.Poi nelle ore in cui in Wisconsin si assiste ancora una volta alle proteste antirazziste, quelle contro una polizia sempre piu' violenta, Melania dice basta agli scontri, ai disordini e ai vandalismi in nome della giustizia: "Invece di buttare giu' le cose riflettiamo sugli errori del passato", afferma riferendosi alla ormai nota guerra contro le statue simbolo di un passato colonialista e schiavista. Alla fine l'ovazione dei presenti e il presidente che, visibilmente commosso, si alza e va a baciare la first lady.Da Gerusalemme anche l'atteso intervento di Mike Pompeo:"Donald Trump ha reso l'America e il mondo piu' sicuri prendendo iniziative coraggiose in ogni angolo del globo, e ha reso la Nato piu' forte". Parlando dal tetto dell'ambasciata Usa il segretario di stato americano ha lodato la politica estera del tycoon, affermando che la sua famiglia "e' piu' sicura e le sue liberta' sono piu' sicure perche' il presidente Trump ha tradotto in azione la sua visione dell'America First. Forse non lo ha reso popolare in tutte le capitali straniere, ma ha funzionato", ha aggiunto.La Camera dei rappresentanti Usa ha aperto un'indagine sulla controversa decisione di Pompeo. Lo ha comunicato il rappresentante Joaquin Castro, presidente della sottocommissione per la supervisione e le indagini sugli affari esteri della Camera. Castro ha affermato che "il popolo americano merita un'indagine completa", su quello che reputa una violazione dello Hatch Act, la legge che vieta a tutti i dipendenti del ramo esecutivo del governo federale, ad eccezione del presidente e del vicepresidente, di impegnarsi in alcune forme di attività politica.