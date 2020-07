Un lontra marina, inseguita dalle orche, salta su un’imbarcazione per salvarsi

In Alaska, nella baia di Kachemak, un americano, John Dornellas, stava facendo un giro con la barca, filmando la natura. A un certo punto ha avvistato alcune orche che stavano inseguendo una grossa lontra marina. L'animale braccato è saltato sull’imbarcazione di Dornellas, aspettando finché le orche non si fossero allontanate e solo dopo è tornato in acqua. Secondo Dornellas, la famiglia delle orche stava insegnando al loro cucciolo l’arte della caccia.">

