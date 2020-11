#RaiUsa2020 USA2020, Il voto in diretta

Staff Biden, nostri legali pronti a contrastare TrumpStaff Biden, parole Trump scandalose, senza precedentiBiden vince in Maine,secondo le proiezioni dell'Associated PressL'Arizona con i suoi 11 voti elettorali passa a Biden secondo le proiezioni dei media UsaTrump: "Stanno tentando di rubarci la vittoria. Andremo davanti alla Corte Suprema"Trump: "Abbiamo vinto in stati dove non ci aspettavamo di vincere"Trump conquista il Texas con i suoi 38 grandi elettori. Biden in Nebraska riesce ad ottenere uno dei cinque grandi elettori dello StatoTwitter segnala Trump su "elezioni rubate"Trump twitta: non permetteremo che ci rubino le elezioniBiden: siamo sulla strada giusta per la vittoriaAp ha assegnato la vittoria in Florida al presidente Donald Trump. Si tratta di uno degli Stati più importanti per il successo finale alle presidenziali statunitensi. La Florida assegna 29 voti elettorali.Trump vince in MontanaOttimismo nelle file della campagna di Joe Biden. Uno dei vice manager della campagna, Rufus Gifford, ha twittato: "Vinceremo".In Iowa vince TrumpAnche il Minnesota, secondo Ap, va a BidenSecondo le proiezioni di Fox Joe Biden vince alle HawaiiSempre più stati hanno un vincitore: Biden si prende l'Arizona e le Hawaii, Trump si conferma in Texas e in MontanaLa situazione dei grandi elettori: Trump è a quota 165 Biden a 207. La soglia per poter dichiararsi vincitori è 270Buone notizie per Trump, pessime per Biden: l'Ohio vota repubblicano. Dal 1944, in ogni elezione tranne una - quella del 1960 tra Nixon e Kennedy - l'Ohio ha indovinato il vincitore.Incominciano le prime contestazioni. In Arizona, con 11 delegati in ballo, i media attribuiscono la vitoria a Biden. Lo staff di Trump non ci sta e protesta: troppo presto e troppi voti non ancora contatiI responsabili delle elezioni in Pennsylvania hanno annunciato una sospensione dello spoglio dei voti inviati per posta, circa 350.000, un numero più o meno equivalente al vantaggio che per ora Donald Trump ha nello Stato sullo sfidante Joe Biden. Il conteggio riprenderà domani mattinaChiudono i seggi della costa occidentale. I risultati si conoscono ancora prima di scrutinare i voti: sono roccaforti democratiche, una boccata di ossigeno per Biden. Lo sfidante democratico appare in affanno su molti fronti caldi: dalla Pennsylvania all'Ohio. stato dei grandi elettori: 108 Trump - 192 BidenIn tempi normali sarebbe il momento di fare il punto sulla situazione elettorale. Quest'anno è quasi impossibile. In questo momento Trump ha conquistato 105 grandi elettori e Biden 118. Sono ancora molto lontani dalla soglia di 270, che significa vittoria. Molti, troppi stati importanti sono contesi e soprattutto c'è grande incertezza sul conteggio dei voti inviati per posta. In alcuni casi già si sa che i risultati saranno definiti solo fra alcuni giorni. Vi scrivevamo del Michigan, ma anche in Pennsylvania non sarà diversoRielette due deputate della 'squad', il gruppo di giovani deputate progressiste da sempre nel mirino di Trump: Alexandria Ocasio-Cortez vince a New York e mantiene il suo seggio alla camera per un secondo mandato, così come la deputata dem Ilham Omar che ha rivinto il seggio alla camera in Minnesota.Sarah McBride è diventata la prima senatrice apertamente transgender nella storia degli Stati Uniti. È stata eletta con l'86% dei voti a distanza nel Delaware diventando così il politico trans di più alto profilo negli UsaA pochi minuti dalla chiusura delle urne negli stati del midwest il presidente uscente sembra rafforzarsi: è avanti nel Wisconsin e nel Michigan stati che conquistò quattro anni fa per una manciata di voti e che furono quindi decisivi per la sua elezione. per i democratici sarebbe una seconda, e ancora più dura, sconfitta.Donald Trump e Joe Biden parleranno agli americani già stanotteEscono le proiezioni su vari stati minori, in termini di delegati. Secondo la AP Trump vince in North Dakota e South Dakota, e in Nebraska, Wyoming, Louisiana, secondo le proiezioni dei media americani. Biden vince in Colorado, secondo Fox che prevede inoltre che i democratici manterranno il controllo della camera. Il network prevede che i democratici potrebbero ampliare la loro maggioranza di almeno cinque seggi.Biden vince a New York e in New Mexico, secondo le proiezioni dei media americani. New York ha 29 grandi elettori. Donald Trump si avvia a vincere in Florida. Al 99% dei voti scrutinati ha oltre due punti di vantaggio. Sono altri 29 grandi elettori per lui. Lo staff di Biden non sarebbe preoccupato per una sconfitta in Florida. "Il nostro percorso non comprendeva quello stato", ha riferito una fonte della campagna dem alla Cnn rivelando che "sull'Ohio e il North Carolina ci sono buone notizie".La pandemia di coronavirus è il tema centrale nella corsa tra il presidente Donald Trump e il rivale democratico Joe Biden. Questo è secondo AP VoteCast, un sondaggio a livello nazionale con oltre 132.000 elettori condotto per l'Associated Press dal NORC presso l'Università di ChicagoDecine di manifestanti si sono radunati a Lafayette Square, davanti alla Casa Bianca mentre iniziano ad arrivare i primi risultati elettorali. "Remove Trump", "Rimuovere Trump", si legge su un grande banner. Secondo i media Usa ci sono stati degli arrestiJoe Biden, secondo le proiezioni della Cnn, ha vinto in Massachussets (11 grandi elettori), Maryland (10), Delaware (3) e il District Of Columbia (3). Il New Jersey (14 grandi elettori) E Il Rhode Island (4), secondo le proiezioni dell'AP. Donald Trump vince in Alabama, Oklahoma, Tennessee e Mississippi, secondo le proiezioni dei media Usa e in Missouri, secondo le proiezioni di Fox. Il Missouri Ha 10 grandi elettoriChiudono, tra gli altri, Michigan e Pennsylvania. Due stati fondamentali per la conquista della Casa Bianca. Trump vince nel South Carolina e conquista altri 9 grandi elettori.Il Michigan è il primo stato che ammette che potrebbe non avere il risultato delle elezioni stanotte. Potrebbero volerci fino a 80 ore, tre giorni, ha detto Jake Rollow, portavoce del segretario di Stato Jocelyn Benson. A meno di una vittoria schiacciante (improbabile..) di uno dei due candidati nel voto di oggi, lo scrutinio dei voti inviati per posta, oltre 65 milioni in tutto il paese, renderà incerto il risultato fino al fine settimana.Joe Biden ha vinto in Vermont, secondo le proiezioni dell'Associated Press. Il Vermont ha in palio 3 grandi elettori. Vittoria del democratico anche in Virginia, dove erano in palio 13 grandi elettori, secondo le proiezioni di Fox News.Trump vince in Indiana. Primi 11 grandi elettori per lui, la soglia per vincere le elezioni è 270.Chiudono i seggi in Florida, Georgia, Virginia, Indiana, Kentucky, South Carolina, e Vermont.Secondo gli exit poll diffusi da Cnn, il presidente Donald Trump è in vantaggio in Indiana con il 66,5%, mentre lo sfidante democratico Joe Biden è al 31,5%. In Kentucky, altro Stato in cui i seggi hanno chiuso, Trump è secondo gli exit poll al 67,5%, Biden al 31,1%.La Casa Bianca si aspetta alcuni ritardi nei risultati, soprattutto nello stato chiave della Pennsylvania: Lo ha detto Alyssa Farah, una portavoce del presidente.Si va verso un'affluenza alle urne da record negli Stati Uniti, la più alta da oltre un secolo. Secondo lo Us electoral project dell'università della Florida, oltre 101 milioni di americani hanno votato già prima dell'election day, di cui oltre 65 milioni per posta.Incomincia qui il racconto della notte elettorale americana. Mano a mano che arriveranno aggiornamenti, indiscrezioni o dichiarazioni cercheremo di darvene conto in questa pagina. Fra un'ora chiudono i primi seggi, negli stati della costa est. A minuti saranno resi noti gli exit-polls