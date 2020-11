"Vinceremo la Pennsylvania" USA2020. Joe Biden: "Siamo sulla strada della vittoria, ma ci vuole tempo" "Abbiamo probabilmente vinto già in Arizona, è una svolta, ci è stato assegnato anche il Minnesota e siamo in lotta anche per la Georgia. Siamo positivi anche per Michigan", ha detto Biden.

Joe Biden

"Sono qui stasera per dirvi che siamo sulla strada per vincere queste elezioni". Lo ha detto il candidato Dem alla Casa Bianca, Joe Biden, parlando dal Delaware a fianco della moglie Jill mentre il conteggio dei voti delle presidenziali Usa è ancora in corso. Jill Biden, vicino al podio del marito, indossava la mascherina."Lo sapevamo, visti i voti per corrispondenza senza precedenti, che ci sarebbe voluto tempo, e dobbiamo essere pazienti, finché lo scrutinio non sarà finito e non sarà contato ogni singolo voto, ogni scheda. Siamo positivi su dove ci troviamo", ha detto mentre il conteggio dei voti delle presidenziali Usa è ancora in corso.Secondo Biden, ora è necessario avere "pazienza". "Sapevamo che sarebbe durata molto, forse fino a domani, forse di piu'" ha detto il candidato democratico. Biden ha fatto riferimento ai voti anticipati e per posta, esprimendo poi soddisfazione per i primi risultati. Citata l'affermazione in Arizona e in Minnesota e una buona prova in Georgia. "Siamo ancora della partita" ha detto Biden riguardo a questo Stato, dove pure i repubblicani e Donald Trump sono in vantaggio. Chiusura invece sugli Stati dove il conteggio del voto per posta potrebbe determinare i ritardi piu' significativi: Wisconsin, Michigan e soprattutto Pennsylvania. "Vinceremo la Pennsylvania - ha detto Biden - ma ci vorrà tempo".Il presidente Usa Donald Trump ha commentato su Twitter dopo che il suo sfidante Joe Biden si è detto convinto che vincerà le elezioni presidenziali Usa. "Siamo MOLTO avanti, ma cercano di RUBARE l'elezione. Non lasceremo che accada. Non si può votare dopo la chiusura dei seggi!" ha scritto Trump. Twitter ha però bollato il 'cinguettio' del presidente Usa. Per il social network, "il contenuto condiviso in questo tweet è tutto o in parte controverso e potrebbe essere fuorviante".E dopo Twitter, anche Facebook ha segnalato il post di Donald Trump in cui il presidente Usa accusa i democratici di essere pronti a rubare le elezioni. Il social di Mark Zuckerberg ha aggiunto sotto il post una finestra in cui viene precisato che "il risultato finale delle elezioni potrebbe essere diverso dal voto iniziale in quanto lo scrutinio durerà per giorni o settimane dopo la chiusura dei seggi". Il social quindi sembra voler segnalare agli utenti gli scenari possibili a seggi chiusi.