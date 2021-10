Taranto Uccide la compagna con un taglierino, poi tenta il suicidio L’omicidio dopo una lite

Condividi

Una discussione, dai toni sempre più alti, poi il colpo alla gola. Sarebbe morta così una donna di circa 70 anni uccisa dal convivente di 75.È accaduto, a Manduria, in provincia di Taranto.L’uomo avrebbe poi tentato di togliersi la vita con la stessa arma, forse un taglierino. Tutto è accaduto nel loro appartamento. All’arrivo dei medici del 118 la donna era già morta.ll presunto colpevole è stato arrestato dai Carabinieri ed piantonato in ospedale per le ferite che si è procurato al collo e alle braccia, ma non è in pericolo di vita.Le indagini sul delitto sono svolte dai Carabinieri che hanno già recuperato e sequestrato il taglierino di grosse dimensioni usato dall'uomo per colpire la donna alla gola