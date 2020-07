Portici (Napoli) Uccide la convivente e poi si toglie la vita gettandosi dal balcone A dare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa. Pare che la storia d'amore fosse finita e che negli ultimi tempi la donna avrebbe manifestato l'intenzione di lasciare il compagno

Un uomo ha ucciso a coltellate la convivente, poi si è gettato dal quarto piano della sua abitazione ed è finito al suolo privo di vita. E' accaduto questa sera in un condominio di via Libertà 216 a Portici (Napoli).Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, 65 anni, incensurato, avrebbe colpito con diversi fendenti al corpo la sua convivente di 59 anni, ricercatrice universitaria nella facoltà di Agraria, e si è poi lanciato dal quarto piano dell'abitazione.A dare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa. Il personale del 118, giunto sul posto, non ha potuto che constatarne il decesso. Sul posto stanno operando i Carabinieri della stazione locale e quelli del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata.Da quanto si apprende, non vi sarebbero state in precedenza denunce per litigi tra i due. Ma poco prima dell'accaduto, alcuni vicini avevano sentito delle urla provenire dall'appartamento. La coppia non aveva figli ed era sola in casa al momento della tragedia.Pare che la storia d'amore fosse finita e che negli ultimi tempi la donna avrebbe manifestato l'intenzione di lasciare il compagno.