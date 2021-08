Bologna Uccide la moglie e si spara, ricoverato in prognosi riservata

Condividi

E' stato trasportato in elicottero all'ospedale Maggiore di Bologna in gravi condizioni, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico e ora è ricoverato in prognosi riservata, l'uomo di 77 anni che, nel pomeriggio, avrebbe sparato con un fucile da caccia alla moglie, per poi tentare il suicidio, con la stessa arma.Secondo le ricostruzioni dei carabinieri la coppia, che abita a Castello di Serravalle (Bologna) poco lontano dal torrente in secca dove è stato trovato il cadavere e, poco distante, l'uomo in gravissime condizioni, ha raggiunto il luogo con l'auto, parcheggiata nelle vicinanze.La donna si chiamava Maria Rosa Elmi e i militari, coordinati dal pm Marco Forte, stanno indagando per approfondire i suoi problemi di salute che potrebbero essere stati alla base delgesto.