Femminicidio ad Acitrezza Uccisa a colpi di pistola in strada, ricercato l'ex fidanzato La giovane freddata sul lungomare di Acitrezza mentre passeggiava sul lungomare nei pressi del porticciolo con degli amici

La 26enne V. Z. è stata uccisa con diversi colpi di arma da fuoco mentre passeggiava in compagnia di amici sul lungomare di Acitrezza, frazione marinara di Aci Castello, nel Catanese. A sparare, secondo le testimonianze raccolte dai Carabinieri, sarebbe stato l'ex fidanzato della vittima, attualmente ricercato dai militari dell'Arma.La vittima è stata colpita mentre stava passeggiando nella borgata marinara assieme ad alcuni coetanei. Nell'agguato mortale è stata ferita di striscio alla schiena, e poi medicata dai medici del 118 sul posto, un'amica della giovane.Stando alle prime ricostruzioni, pare che la vittima avesse già in passato denunciato l'ex per stalking.