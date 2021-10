Torino Ucciso dai ladri in casa, fermati tre uomini Svolta nell’omicidio dell’architetto del giugno scorso per una rapina finita male. Fermati i tre rapinatori

Condividi

I tre presunti rapinatori sono stati fermati, oggi dai Carabinieri del Comando provinciale di Torino accusati per l'omicidio di Roberto Mottura, l'architetto 50enne ucciso nella sua casa di Piossasco, nel torinese. I fatti, nella notte tra la notte tra l'8 e il 9 giugno scorso.In casa oltre all'architetto c'erano la moglie e il figlio di 13 anni. L'uomo, infatti, li sorprese e uno dei tre gli sparò un colpo di pistola all'aorta femorale.La convalida dei fermi è attesa nelle prossime ore. Le prove raccolte dagli inquirenti sembrano confermare che si sarebbe trattato di una rapina finita male. I tre erano entrati da una finestra e dopo aver sparato all'uomo erano fuggiti sempre da"Spero davvero che questa storia sia arrivata ad una svolta. Lo spero per la famiglia di mio fratello, per i miei genitori, per tutti noi". A parlare Enrico Mottura, fratello di Roberto in un'intervista a La Stampa. "Questi mesi sono stati terrificanti -aggiunge- sono dei ladri. Una banda che andava in giro armata. Ma ci pensa: per un furto questi ammazzano una persona per portare via quattro oggetti. E' pazzesco tutto questo"."Contento? certo- risponde Enrico Mottura- anche se, alla fine di tutto, questa è una magra, magrissima soddisfazione. Perchè mio fratello non c'è più, c'è una famiglia distrutta da tutto questo dolore"€.