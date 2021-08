Conferenza stampa Merkel: "Nord Stream 2 non sia arma contro Kiev". Zelensky: "Pericolosa arma geopolitica russa"

"Abbiamo parlato anche con gli Stati Uniti del fatto che il Nord Stream 2 non debba essere un'arma", ha detto Angela Merkel in conferenza stampa a Kiev con il presidente ucraino Volodymyr Zelensy.Il presidente ucraino ha detto che il gasdotto russo-tedesco Nord Stream 2 è "una pericolosa arma geopolitica del Cremlino". "Guardiamo a questo progetto solo da una prospettiva di sicurezza", ha spiegato. Successivamente,rispondendo a una domanda, Zelensky ha insistito che "si tratta di un'arma contro l'Ucraina e tutta l'Europa" e che è un errore non vederla così.Sulla situazione ucraina il presidente ha detto: "Dobbiamo raggiungere una tregua e garantirla, e fare in modo che i rappresentanti della Croce rossa internazionale abbiano accesso. La pressione sulla Russia deve andare avanti".