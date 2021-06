Verso i quarti ​Euro2020, Sheva fa l'italiano: "Tifosi dell'Olimpico, aiutateci" Con Tassotti e Maldera, ex bomber ha guidato l'Ucraina ai quarti

L'allenatore dell'Ucraina, Andriy Shevchenko (Ansa)

In una sera d'inizio ottobre, Andriy Shevchenko si auto-incoronò re di Roma. L'allora attaccante del Milan neo campione d'Italia, allenato da Alberto Zaccheroni, entrò per sempre nel cuore dei tifosi rossoneri, firmando una straordinaria doppietta all'Olimpico, contro la Lazio di Sven Goran Eriksson. Finì 4-4 contro i bianco celesti che, alcuni mesi dopo, avrebbero vinto lo scudetto, superando proprio all'ultima giornata la Juventus, impantanata al Curi di Perugia. Era il 14 maggio 2000. Quel tris permise a Shevchenko di raggiungere Batistuta e Vieri in vetta alla classifica dei marcatori.Sabato sera, 3 luglio 2021, altra sfida, altro, giro, altra corsa. Shevchenko tornerà sul 'luogo del delitto', all'Olimpico, questa volta non per inquadrare la porta, e tentare di prendersi beffe del portiere avversario, bensì per sedersi su una delle due panchine e guidare l'Ucraina nell'inseguimento di un sogno proibito: la qualificazione per la semifinale dell'Europeo. Non si era mai visto né sentito.In occasione della sfida di ieri sera contro la Svezia, 'Sheva' ha esultato e gioito come da tempo non accadeva: sembrava il giocatore che aveva appena trasformato il rigore della vittoria nella finale di Champions fra Milan e Juventus, all'Old Trafford di Manchester. "Sono molto orgoglioso dei 'miei' giocatori - le sue parole - hanno dato tutto. Abbiamo giocato una bellissima partita e sono felicissimo. I miei figli erano presenti, dedico a loro e al popolo ucraino questa vittoria. Abbiamo giocato con grande cuore. L'Inghilterra a Roma? Spero che in Italia ci sia tanto supporto per noi. Affronteremo una grande squadra, mi aspetto una partita difficile. Sto vivendo un'emozione pazzesca per la quale vale davvero la pena di vivere".L'Ucraina a Roma spera nel sostegno dei tifosi, dunque. Anche perché, di Italia nella selezione di 'Sheva' ce n'è abbastanza. C'è Mauro Tassotti, ex terzino di Lazio e Milan, vice del ct, ma anche il tattico Andrea Maldera, già al Milan con Massimiliano Allegri, Leonardo, Filippo Inzaghi e Clarence Seedorf. Andrea appartiene alla dinastia d'oro dei Maldera: figlio dell'ex difensore Gino, a sua volta fratello maggiore di Attilio e Aldo, quest'ultimo trasformato da Nils Liedholm in terzino-goleador. L'appello di Shevchenko al pubblico italiano non è paragonabile a quello lanciato da Maradona alla vigilia di Italia-Argentina - semifinale mondiale del 1990 - a Napoli, ma è comunque un messaggio chiaro, diretto e preciso. Contro l'Inghilterra, l'Ucraina parte battuta, ma nel calcio, e in particolare nell'Europeo ai tempi del Covid, niente è più scontato. "Viviamoci questo sogno", fa notare l'ex Pallone d'Oro con il Milan. E come dargli torto?