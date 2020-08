Bruxelles Ue, Dombrovskis commissario ad interim per il commercio Dopo le dimissioni del commissario al Commercio Phil Hogan, a seguito delle ammissioni di aver violato le norme anti coronavirus

I am grateful to Commissioner @PhilHoganEU for his tireless & successful work @EU_Commission.



I invite the Irish government to propose a female and a male candidate. In the meantime, VP @VDombrovskis will assume responsibility for trade. pic.twitter.com/yRL5hE2ulG — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 27, 2020

Il vicepresidente dell'Ue responsabile degli affari economici, Valdis Dombrovskis, assumerà ad interim le responsabilità di commissario per il commercio in seguito alle dimissioni di Phil Hogan, presentate ieri sera. Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen."Secondo i trattati, ora spetta al governo irlandese proporre candidati idonei. Come ho fatto in passato, inviterò l'Irlanda a nominare una donna e un uomo. Il vicepresidente esecutivo Valdis Dombrovskis si assumerà la responsabilità degli affari commerciali ad interim", ha spiegato. "Più tardi deciderò l'assegnazione definitiva dei portafogli nel collegio dei commissari", ha aggiunto.Von der Leyen ha poi ringraziato Hogan per il suo "riuscito" lavoro come commissario per il commercio e per il suo contributo al lavoro della Commissione europea anche nella precedente legislatura sotto la presidenza di Jean-Claude Juncker, ma ha anche fatto riferimento alle presunte violazioni delle norme contro il Covid che hanno portato alle sue dimissioni.L'irlandese è stato coinvolto in una polemica dopo essere stato accusato di aver violato le norme sanitarie contro il Covid-19 nel suo paese per, tra l'altro, aver partecipato a una cena in un club di golf con più partecipanti del consentito."Mentre l'Europa sta lottando per ridurre la diffusione del coronavirus e gli europei stanno facendo sacrifici e accettando le dolorose restrizioni, la mia aspettativa per i membri del collegio dei commissari è che siano particolarmente attenti a rispettare le regole e le raccomandazioni", ha detto von der Leyen.