Lotta alla pandemia Ue, trattiamo con Moderna 160 mln dosi vaccino. Società: ritardo contratto rallenterà distribuzione

La Commissione europea "ha concordato con moderna la fornitura di fino a 160 milioni di dosi di vaccino, ma ora dobbiamo continuare a negoziare per tradurre tale volontà in un contratto". Lo ha affermato uno dei portavoce della Commissione europea, precisando che Bruxelles vuole creare "un portafoglio di diversi vaccini, ma non sappiamo allo stato attuale quale di questi potrà essere sicuro", ha aggiunto.La società americana di biotecnologia moderna ha avvertito l'Europa che il prolungarsi dei negoziati per comprare dosi del suo vaccino anti-covid rischia di rallentarne la distribuzione, mentre altri paesi hanno la priorità perché hanno firmato già da mesi. Lo ha detto il Ceo di Moderna, Stephane Bancel, in un'intervista all'Afp."E' chiaro che il ritardo non limiterà la quantità totale (di dosi, ndr), ma rallenterà la distribuzione", ha detto Bancel.Gli Stati Uniti hanno prenotato 100 milioni di dosi all'inizio di agosto e "abbiamo già diversi milioni di dosi in magazzino" negli Usa, pronte a essere distribuite non appena ci sarà l'autorizzazione al commercio, presumibilmente a dicembre.