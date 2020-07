Quartiere del Canaletto Un anziano muore in un rogo in una Rsa a La Spezia La procura ha aperto un fascicolo contro ignoti contro ignoti per incendio e omicidio colposo. Il sindaco: angoscia per quanto successo in città, vicino alla famiglia della vittima. Sindacati: se responsabilità siano perseguite

La Rsa di La Spezia

L'ufficio del pubblico ministero della procura della Spezia ha aperto un fascicolo in merito all'incendio nella Rsa spezzina S.Vincenzo durante il quale un anziano di 77 anni è morto e altre tre donne di 85, 86 e 92 anni sono rimaste intossicate. Secondo quanto appreso, il fascicolo, contro ignoti, prevede tra le ipotesi di reato incendio e omicidio colposo.La stanza del terzo piano dove si è scatenato l'incendio e le immediate vicinanze sono state poste sotto sequestro. L'autopsia sul deceduto sarà affidata lunedì. Il magistrato ha dato incarico ai Vigili del fuoco ogni accertamento utile. Secondo quanto appreso, la causa dell'incendio potrebbe esser stata 'contingente'.Il fatto accaduto intorno alle 21.40 circa in via Palmaria. Le fiamme partite dalla camera al terzo piano della struttura che in poco tempo ha invaso di fumo l’intero piano. La sala operativa ha inviato sul posto una squadra di 5 operatori con un’autopompa e un mezzo fuoristrada con serbatoio d’acqua e una seconda squadra di due operatori con l’autoscala.Quattro gli anziani ospitati nelle stanze del piano. Il fumo avrebbe saturato l’ambiente fin quasi al pavimento. I tre sopravvissuti sono stati poi trasferiti all’Ospedale S. Andrea."Questa mattina la città si è svegliata con un profondo senso di angoscia, smarrimento e dolore. l''incendio improvvisamente scoppiato la notte scorsa nella Rsa San Vincenzo ha gettato nello sconforto il quartiere del Canaletto e la città tutta". Lo scrive in una nota il sindaco della Spezia Peracchini. " Vorrei esprimere il mio personale cordoglio alla famiglia dell'anziano che purtroppo ha perso la vita in questo tragico evento e la mia vicinanza agli anziani rimasti gravemente feriti a cui auguro una pronta guarigione, si legge nella nota. Un ringraziamento doveroso alla prontezza dimostrata dei vigili del fuoco, la polizia di stato, dei carabinieri, le ambulanze della pubblica assistenza e della croce rossa giunti immediatamente sul posto. Vorrei rivolgere la mia vicinanza anche al direttore e a tutto il personale della San Vincenzo che in questi mesi di coronavirussi è tanto prodigato per il bene dei loro ospiti"."L'incendio che ha colpito la Rsa San Vincenzo è una tragedia indicibile". Lo scrivono una nota lesegreterie spezzini di Cgil, Spi CGIL e Cgil Funzione Pubblica, che si stringono "ai familiari della vittima e dei feriti e ai lavoratori della struttura. In questi mesi le Rsa sono già state tristemente al centro dell'attenzione mediatica per le morti da Covid 19, un'autentica strage, proseguono."Attendiamo di conoscere le dinamiche che hanno causato il rogo della San Vincenzo e se emergeranno delle responsabilità andranno perseguite. Certo è che il modello di assistenza sociosanitaria residenziale quasi totalmente affidato al privato non è quello che vorremmo: occorrono investimenti pubblici e la creazione di strutture pubbliche".