Sardegna Un caso di Covid sull’isola della Maddalena, 450 persone bloccate in un villaggio turistico

Condividi

450 tra addetti e ospiti di un resort sono bloccati in quarantena all'interno del perimetro del residence. Tutti sono in attesa dell'esito del tampone effettuato ieri mattina e per il momento non possono spostarsi. In precedenza si era parlato di un villaggio Valtur ma la notizia è stata smentita dalla direzione del gruppo.Due turisti hanno tentato la fuga dall'arcipelago della Maddalena, ma sono stati prontamente bloccati dalle forze dell'ordine dopo aver già chiamato il taxi che da Palau li avrebbe portati all'aeroporto di Olbia.Per tutti sarà obbligatorio il test. L'allarme è scattato dopo che un dipendente è risultato positivo al doppio tampone. Il giovane lavoratore stagionale si trova ricoverato in ospedale, la sua positività ha fatto scattare le misure di profilassi.Sempre in Gallura, sono in isolamento cinque degli undici giovani positivi che hanno partecipato ad una festa a Porto Rotondo, all'inizio di agosto.Il gruppo di giovani romani, 25 in tutto, arrivavano dalla Spagna e, secondo l'Unità di crisi, sono stati tutti rintracciati e sottoposti a controlli: undici sono risultati positivi asintomatici, sei hanno fatto già rientro a casa, cinque restano in Sardegna in isolamento.