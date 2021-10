Campania Una macchina per riciclare i soldi dei Casalesi. 63 misure cautelari Blitz della Guardia di Finanza di Napoli, Caserta e Salerno In carcere molti esponenti del clan.

100 milioni di euro è la somma del maxi riciclaggio fatto attraverso precise e ingenti frodi fiscali. È questo il reato contestato a 63 persone, ritenute coinvolte nel “ripulire” i soldi al clan dei Casalesi. A scoprire questa imponente “macchina” i Comandi Provinciali della Guardia di finanza di Napoli, Caserta e Salerno. Per 48 persone è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Gli indagati, a vario titolo, devono rispondere di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio.Tutto era curato in moto preciso e “ raffinato”, perché chi aveva messo su la mega-truffa conosceva a memoria tutti i sistemi economici e i modi per aggirare controlli e leggi, gli imprenditori 'amici' che emettevano migliaia di fatture per operazioni inesistenti, creando scorte di denaro. Tutti avevano ruoli precisi. C’erano i “ragionieri” che emettevano bonifici fino ad arrivare a un volume d'affari da 100 milioni di euro. E infine i “prelevatori”, che ogni giorno ai bancomat prelevano soldi poco alla volta, fino ad arrivare anche a 55 mila euro al giorno. Questo era il sistema messo su dai Casalesi, grazie a “colletti bianchi” collusi e a 89 società totalmente schiacciate alle regole della camorra.Una mega truffa 'carosello' scoperta dalla Procura di Napoli coordinata da Giovanni Melillo, con il procuratore aggiunto Rosa Volpe, che ha portato a 63 misure cautelari, dopo una indagine del Nucleo di polizia Valutaria, coordinata dal generale Vito Giordano, e dai nuclei di polizia Economica finanziaria di Napoli, Caserta e Salerno. Durante le indagini è stata scoperta una connessione intima tra i sistemi di frode fiscale e le attività di riciclaggio dei clan. Questo il cuore dell'indagine nata da un'altra inchiesta che originariamente puntava a individuare flussi di denaro di imprese edili sospettate di stretti collegamenti con i Casalesi. Individuati conti correnti postali intestati a persone che non avevano alcuna capacità economica e che invece avevano migliaia di euro in deposito e prelevavano ogni giorno agli sportelli bancomat. Le società coinvolte operavano nel commercio carburanti, nuova frontiera di investimento del crimine organizzato, e quasi tutte fittizie, e di commercio di legname, con giganteschi volumi finanziari.