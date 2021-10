Il caso Unicredit-Mps: la Commissione d'inchiesta sulle banche convoca gli a.d. Bastianini e Orcel L'audizione avverrà il prossimo 8 novembre a mercati chiusi

L'ufficio di presidenza della commissione bicamerale d'inchiesta sul sistema bancario ha deciso di convocare in audizione gli amministratori delegati di Unicredit, Andrea Orcel, e Monte dei Paschi di Siena, Guido Bastianini, il prossimo 8 novembre.Le audizioni si terranno a partire dalle 17.30, a mercati chiusi.A convocare le audizioni è stato l'Ufficio di presidenza della Commissione che si è riunito oggi d'urgenza. La decisione arriva dopo l'interruzione del negoziato tra Unicredit e il ministero dell'Economia per la potenziale acquisizione di un perimetro definito di Banca Monte dei Paschi di Siena."L'Italia deve essere all'altezza degli impegni presi nella decisione" concordata con la Commissione europea nel 2017 "e se crede che ci siano altri modi per attuare questi impegni o uscire dalla proprietà di Monte dei Paschi di Siena, spetta a loro proporre e per questo siamo in contatto con le autorità italiane su questo tema". Lo ha detto Arianna Podestà, portavoce della Commissione europea, durante il briefing quotidiano con la stampa. Per quanto riguarda invece la richiesta del governo italiano di una proroga entro la quale il ministero dell'Economia e delle Finanze dovrebbe uscire dal capitale della banca, la Commissione Europea "non ha commenti specifici da fare".