Irregolarità su assunzioni Inchiesta su concorsi universitari truccati: 24 docenti indagati Tra questi anche l'infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli

C'è anche l'infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, tra i docenti indagati in una inchiesta della procura di Milano su presunte iscrizioni e nomine irregolari per un episodio di turbativa e falso ideologico, che riguarda 33 persone, tra cui 24 docenti delle università del capoluogo lombardo, Pavia, Torino, Roma e Palermo, su irregolarità nella gestione delle iscrizioni a numero chiuso delle facoltà di medicina e assunzione di docenti e anche di assistenti e dirigenti ospedalieri.Galli, in qualità di professore all'Università degli Studi di Milano, "dipartimento di scienze biomediche e cliniche" al Sacco, e di direttore del reparto di malattie infettive, avrebbe "turbato" con "promesse e collusioni", in concorso col dg della Asst Fatebenefratelli-Sacco Alessandro Visconti e la collega Manuela Nebuloni, la procedura per assumere a tempo determinato "4 dirigenti biologi" per favorire in particolare "due candidate". Assunzioni che erano, invece, "fortemente" osteggiate da Maria Rita Gismondo, anche lei nota virologa del Sacco. È uno degli episodi contestati, come si legge nel decreto dei pm citato dall'Ansa.L'infettivologo del Sacco è indagato anche per un'altra ipotesi di turbativa, riguardante un posto da professore di ruolo all'Università Statale. Avrebbe truccato il "concorso" per favorire un candidato risultato vincente e avrebbe commesso un falso come componente della "commissione giudicatrice" sul verbale di "valutazione dei candidati" il 14 febbraio 2020. Avrebbe, scrivono i pm, attestato che il "prospetto contenente i punteggi attribuiti fosse il risultato del lavoro collegiale", mentre fu "concordato" solo dopo.Per far vincere un concorso per un posto da professore di ruolo all'Università Statale a Gianguglielmo Zehender, Galli assieme al collega Francesco Auxilia, si sarebbe mosso con gli altri due per "l'allontanamento di altri potenziali candidati e la predisposizione di un bando che potesse esaltarne il curriculum". E avrebbe ritagliato "il bando sul profilo" del vincitore (nomina il 22 settembre del 2020) facendo predisporre un 'medaglione' che potesse favorirlo". È il terzo episodio di turbativa d'asta contestato, scrive l'Ansa, come si legge nel decreto dei pm Furno e Scalas, a Galli.Oltre a Massimo Galli, anche un noto virologo in prima linea durante l'emergenza Covid è indagato dalla Procura di Milano per la vicenda dei presunti concorsi pilotati di docenti e di personale sanitario e irregolarità nelle iscrizioni alle facoltà di medicina. È Massimo Andreoni, ordinario alla Sapienza di Roma, direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e primario al policlinico Tor Vergata. Andreoni, risponde di falso in concorso con Galli e altri colleghi, come componente della commissione giudicatrice del concorso bandito nel luglio 2020 per un professore di seconda fascia all'università di Torino.