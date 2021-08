Si celebrava il ritorno alla normalità di New York Uragano a New York, evacuato concerto "Homecoming"

Il concerto evento "Homecoming" a Central Park è stato sospeso per l'arrivo dell'uragano tropicale 'Henri'. La folla di decine di migliaia di persone presenti all'evento è stata invitata a lasciare il parco e a mettersi al riparo. Il concerto, che celebra il ritorno alla normalità di New York, stava per entrare nel vivo con le esibizioni di Patti Smith, Bruce Springsteen Paul Simon e Elvis Costello. La gente ha lasciato il Great Lawn di Central Park in modo ordinato. Al momento il concerto è sospeso, non annullato, ma dipende dall'uragano, che in questo momento è arrivato a Manhattan. Poco prima l'inizio del concerto il sindaco Bill de Blasio aveva dichiarato lo stato di emergenza, ma allo stesso tempo dato il via libera alla kermesse.