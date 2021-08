L'attesa Uragano Henri, negli Usa più di 40 milioni di persone a rischio. Stato d'emergenza a New York Interrotto maxi concerto a Central Park

Sono più di 40 milioni le persone raggiungibili dall'uragano 'Henri' che sta colpendo in queste ore la costa est degli Stati Uniti, dal Rhode Island al Connecticut, da New York al Massachusetts, comprese la zona nord del New Jersey e la parte est della Pennsylvania.E in Connecticut migliaia di persone evacuate a causa del rischio inondazioni. In alcune zone la pioggia cade a un ritmo di 7 centimetri l'ora, mentre i venti soffiano a una velocità di 120 chilometri l'ora. I media statunitensi cominciano a fare paragoni con il 'super uragano' Sandy, che devastò la costa nel 2012, ma non siamo ancora a quel livello.L'uragano Henri si sta rinforzando e potrebbe provocare nelle prossime ore il black-out in molte zone della costa. A New York il sindaco Bill de Blasio ha dichiarato lo stato d'emergenza. Il grande concerto organizzato a Central Park, che prevedeva l'esibizione di star come Bruce Springsteen e Paul Simon per celebrare la ripresa di New York dal coronavirus, è stato annullato.Le autorità hanno consigliato di mettere in carica tutti gli apparecchi elettronici in vista di una possibile interruzione di elettricità. Il governatore dello Stato di New York Andrew Cuomo ha invitato le persone che vivono nelle zone a rischio di spostarsi e raggiungere luoghi più sicuri: "Se abitate in una zona a rischio inondazioni - ha dichiarato in un messaggio pubblico - lasciatelo subito".