Tennis Us Open: Berrettini al secondo turno, Chardy ko in tre set Passano il turno anche Musetti e Trevisan, fuori Caruso

Matteo Berrettini agli Us Open 2021 (Ansa)

Debutto con vittoria per Matteo Berrettini nel singolare maschile degli Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows, a New York (con 57.500.000 dollari di montepremi, nuovo record).Il tennista romano, numero 8 del ranking mondiale e sesta testa di serie, ha battuto il francese Jeremy Chardy, n.70 Atp, con il punteggio di 7-6 (5), 7-6 (7), 6-3. Al secondo turno affronterà il vincente della sfida tra il francese Corentin Moutet e l'azzurro Stefano Travaglia.Promosso anche Lorenzo Musetti. Il 19enne di Carrara, n.60 Atp, ha battuto 6-7(5), 6-4, 6-1, 6-3 lo statunitense Emilio Nava (n.385, in tabellone grazie ad una wild card) in poco più di due ore e mezza. Prossimo ostacolo un altro statunitense, Reilly Opelka, n.24 del ranking.E' andata male, invece, a Salvatore Caruso. Il 28enne di Avola, n.113 Atp, affrontava il giapponese Kei Nishikori (n.56). Dopo aver perso i primi due set (doppio 6-1), ha lottato come un leone vincendo il terzo 7-5, anche grazie al calo dell'avversario, ma il rivale si è poi imposto al quarto set per 6-3.E’ di quelle da ricordare la prima volta in assoluto di Martina Trevisan nel main draw degli Us Open. La 27enne mancina di Firenze, n.106 del ranking, ha infatti esordito in maniera positiva superando 6-1 7-5, in un’ora e 36 minuti di gioco, la statunitense Coco Vandeweghe, n.160 Wta, in gara grazie ad una wild card. Per l'azzurra si tratta della prima vittoria in carriera sul veloce nel circuito maggiore, la sesta complessiva in uno Slam. Al secondo turno l'azzurra sfiderà la svizzera Belinda Bencic, numero 12 Wta, che ha battuto al debutto la olandese Arantxa Rus, 71 del mondo, col punteggio di 6-4 6-4.