Tennis Us Open, Sinner si arrende a Zverev L'azzurro sconfitto 6-4 6-4 7-6(7) si ferma agli ottavi

Dovrà attendere almeno un altro anno Jannik Sinner per giocare per la prima volta i quarti di finale degli Us Open, un traguardo raggiunto invece già dodici mesi fa al Roland Garros. Troppo forte Alexander Zverev per l'azzurro in questo momento.Negli ottavi di finale dell'ultimo Slam stagionale, sull'Artur Ashe Stadium, il tedesco ha controllato il match dall'inizio alla fine, finendo per chiudere 6-4 6-4 7-6(7) in due ore e 25 minuti di gioco.Qualche rimpianto per Sinner, che aveva battuto Zverev lo scorso anno sulla terra battuta di Parigi, perdendo invece sul veloce indoor di Colonia, ma comunque dando la sensazione di poter giocare alla pari con il tedesco.A New York invece è andata diversamente. Molto solido Zverev fin dall'inizio, in fiducia dopo il trionfo ai Giochi Olimpici e la vittoria a Cincinnati, e (quasi) ingiocabile al servizio. Dopo aver giocato male due palle break nel quarto game, nel primo set Sinner ha perso il servizio nel gioco successivo e non è più riuscito a rientrare, pagando la grande differenza in battuta: sei ace a zero per il tedesco e appena il 36% dei punti vinti con la seconda dall'altoatesino.