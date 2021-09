Tennis Us Open: fuori Fognini, Sonego e altri tre azzurri Eliminati anche Cecchinato, Mager e Travaglia

Us Open, Fabio Fognini sconfitto al primo turno (Ansa)

salutano gli Us Open, quarto e ultimo Slam stagionale in corso sul cemento di Flushing Meadows, a New York.Il 34enne di Arma di Taggia, n.31 del ranking e 28 del seeding - alla tredicesima partecipazione in questo torneo dove nel 2015 ha raggiunto gli ottavi eliminando Nadal - ha ceduto per 2-6 3-6 6-1 6-3 7-6(4), dopo aver lottato per oltre tre ore e un quarto, al canadese Vasek Pospisil, n.58 del ranking.Il 26enne torinese, n.23 del ranking e 20a testa di serie, è stato sconfitto per 6-7(8) 7-5 7-6(4) 7-6(1), al termine di una battaglia di oltre quattro ore, dal tedesco Oscar Otte, n.144 del ranking, proveniente dalle qualificazioni.Esordio amaro pure per, alla sua seconda volta nel tabellone principale a New York. Il 26enne sanremese, n.71 del ranking, è stato battuto 4-6 6-3 7-5 2-6 7-6(3), dopo tre ore e mezza di gioco, dall’australiano Jordan Thompson, n.59 Atp.Finita anche l'avventura di, numero 81 del ranking, superato dallo statunitense Zachary Svajda, n.716 Atp, con il punteggio di 7-6(6) 5-7 6-4 6-4, in poco più di tre ore e di, n.100 Atp, sconfitto dal francese Corentin Moutet, n.88 del ranking per 6-4 7-5 7-6(3), in due ore e 34 minuti.In precedenza, avevano invece superato il turnocontro l'ungherese Marton Fucsovics per 2-6, 7-5, 6-4, 2-6, 7-6 (13),contro il francese Jérémy Chardy per 7-6 (5), 7-6 (7), 6-3 econtro l'australiano Max Purcell con il punteggio di 6-4, 6-2, 4-6, 6-2.