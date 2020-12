Putin si congratula con Biden per la vittoria alle elezioni

USA2020

Vladimir Putin si è congratulato con Joe Biden per la vittoria alle elezioni presidenziali. Lo fa sapere il Cremlino.

Nel suo telegramma, Putin ha augurato al presidente eletto ogni successo e ha espresso la fiducia che la Russia e gli Stati Uniti, "che hanno una responsabilità speciale per la sicurezza e la stabilità globale", possano, "nonostante le loro differenze", aiutare realmente "a risolvere molti problemi e sfide che il mondo sta affrontando ora".



Il presidente russo ha osservato che, in questa prospettiva, la cooperazione russo-americana, basata sui principi di uguaglianza e di rispetto reciproco, "risponderebbe agli interessi dei popoli di entrambi i Paesi e dell'intera comunità internazionale". "Da parte mia- ha concluso Putin- sono pronto per l'interazione e i contatti con lei".

