Usa 2020 Trump presenta denuncia in Pennsylvania. Biden valuta azione legale per ostacolo a transizione Donald Trump non riconosce ancora la sua sconfitta e con un atto di forza licenzia il segretario della difesa. In Delaware il presidente eletto Joe Biden presenta la sua task force che si occuperà dell'emergenza Covid e alla notizia del vaccino della Pfizer risponde con soddisfazione, ma invita alla prudenza

