Usa 2020, Biden consolida il vantaggio: più vicino alla Casa Bianca. Trump annuncia azioni legali

Condividi

Il vantaggio di Joe Biden sul presidente Donald Trump si è consolidato nella serata americana e il candidato democratico è ora più vicino alla Casa Bianca.Deigrandi elettori necessari per ottenere la vittoria,ne ha già conquistatisecondo valutazioni più prudenti, per esempio la Cnn), mentreè fermo aIn un Paese che appare particolarmente diviso, con i due candidati testa a testa nella maggior parte dei 50 States, continua la battaglia negli Stati chiave: in particolareIn quest'ultimo paese, dove Trump è ancora in vantaggio, potrebbe essere decisivo il progressivo conto dei voti giunti per posta, visto che quelli già esaminati sono in maggioranza a favore di Biden.Le prossime ore potrebbero essere cruciali per stabilire chi fra i due candidati controllerà a Casa Bianca: sono infatti attese indicazioni sui voti dalla Georgia e dal Nevada e potrebbe trattarsi di informazioni in grado di consentire la proiezione di un vincitore.Con l'89% delle schede conteggiate Trump è in vantaggio incon il 50,7% e 3.215.969 voti. Joe Biden ha il 48,1% a 3.051.55 voti.In- con l'86% delle schede scrutinate - è avanti Biden con il 49,2% e 588.252 voti, mentre il presidente ha il 48,7% a 580.605 voti.In, con il 96% dei voti conteggiati, Trump è avanti con il 49,6% e 2.431.724 voti, mentre Biden ha il 49,2% e 2.413.184 voti.E' la prima volta, dopo il contestato voto del 2000, che gli Americani non hanno conosciuto il nome del prossimo presidente il giorno dopo le elezioni.Biden ha prudentemente preannunciato una probabile vittoria, tendendo la mano all'avversario: "Quando sapremo il risultato, sarà il momento di metterci dietro le spalle le parole aggressive della campagna elettorale e di smettere di trattare i nostri oppositori come nemici", ha detto, preannunciando di voler rientrare nell'accordo sul clima di Parigi appena giungerà alla Casa Bianca.A Phoenix, in Arizona, molte decine di sostenitori di Donald Trump hanno manifestato davanti a un ufficio in cui avveniva lo spoglio delle schede elettorali.Lo staff del presidente ha annunciato una prima battaglia giudiziaria per rivedere i risultati del Wisconsin, in cui Joe Biden ha vinto con un vantaggio inferiore all'1%, ma hanno anche presentato un ricorso per ottenere la sospensione dello spoglio nella Pennsylvania.La stima del vantaggio varia a secondo delle testate giornalistiche e delle agenzie demoscopiche a cui si appoggiano: ad esempio Associated Press, un'autorità in tema di elezioni Usa, dà a Bidenvoti elettorali, perché considera suo appannaggio quelli dell'Arizona, Stato ancora in bilico secondo il New York Times, testata vicina ai Dem, che dà a Bidenvoti elettorali contro idi Trump.Per diventare presidente degli Stati Uniti servonovoti sui 538 del collegio elettorale.Nel caso in cui l'Arizona fosse confermata appannaggio dello sfidante a Biden mancherebbero 6 voti elettorali per vincere e 6 voti elettorali sono proprio quelli che si assegnano in Nevada dove si sta svolgendo una battaglia all'ultimo voto, minacce di ricorsi legali comprese.Nella serata di ieri, Biden è di nuovo intervenuto con toni presidenziali. Nonostante la corsa alla Casa Bianca sia molto combattuta, la presidenza "esige un dovere di diligenza per tutti gli americani", ha dichiarato il candidato democratico durante un discorso in Delaware aggiungendo che "mi occuperò di tutti gli americani". "Lavorerò tanto per coloro che non hanno votato per me quanto per quelli che hanno votato per me", ha sottolineato. "Evitiamo di trattare gli avversari come nemici, mettiamo da parte la retorica, restiamo uniti".Trump ha continuato a gettare ombre sulla regolarità del voto denunciando la scomparsa del suo vantaggio iniziale avvenuta "magicamente". "Stanno trovando voti per Biden ovunque - in Pennsylvania, Wisconsin e Michigan. Un male per il nostro Paese!", ha attaccato su Twitter (che ha prontamente segnalato i post come "controversi" e potenzialmente "fuorvianti") e ancora, "Stanno lavorando duramente per far sparire 500.000 voti in Pennsylvania - il prima possibile. Allo stesso modo, in Michigan e in altri" Stati, ha aggiunto.Il direttore della campagna elettorale di Donald Trump, Bill Stepien, ha annunciato che il magnate intende richiedere "immediatamente" un riconteggio in Wisconsin. Chiesto lo stop al conteggio in Michigan e annunciata azione legale anche in Pennsylvania e in Georgia. La campagna di Trump, inoltre, valuta un ricorso a livello federale contro i risultati elettorali, accusando i democratici di frode. Lo ha detto Rudy Giuliani, avvocato del presidente, durante un punto stampa a Philadelphia.