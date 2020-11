Usa 2020, le prossime tappe verso la Casa Bianca

Ecco le tappe che porteranno il presidente eletto Joe Biden ad insediarsi alla Casa Bianca per i prossimi quattro anni.Entro questa data dovranno essere concluse le eventuali controversie, a partire da quelle sul voto per posta poste dalla campagna di Trump. Il termine vale anche per l'eventuale riconteggio dei voti nei singoli Stati, per le cause nei tribunali e per l'eventuale ricorso alla Corte Suprema.Spetta al collegio elettorale formato da 538 grandi elettori. Ogni candidato, Stato per Stato, ha scelto quali grandi elettori dovranno rappresentarlo nel collegio. Questi si incontreranno ciascuno nel proprio Stato e voteranno per il candidato che li ha scelti. I grandi elettori che lo tradiscono (caso raro) vengono chiamati "elettori infedeli".Il 117esimo Congresso debutterà prima del presidente: Camera dei Rappresentanti (a maggioranza dem) e Senato (probabilmente ancora a maggioranza repubblicana) si insedieranno il 3 gennaio 2021 a mezzogiorno.E' il processo per il trasferimento formale dei poteri dal presidente uscente al presidente eletto, al netto delle intemperanze di Trump. Questo processo avviene solitamente tra la proclamazione del nuovo presidente e l'Inauguration Day, data dell'insediamento alla Casa Bianca. Se ne occupano i 'transition team' dei due candidati.Il 3 novembre gli elettori americani non dovevano solo scegliere il loro futuro presidente. Il voto ha interessato anche entrambe le Camere del Congresso. Alla Camera dei rappresentanti, che si rinnova integralmente ogni due anni, i Democratici hanno mantenuto la maggioranza.Al Senato, dove era in gioco un terzo dei seggi, i due partiti hanno attualmente 48 seggi ciascuno. Il bilancio di questa Camera si giocherà quindi in Georgia, dove è previsto un secondo turno per il 5 gennaio 2021. Per prendere il controllo del Senato, e facilitare così l'azione del presidente Biden, i Democratici non hanno scelta: devono vincere quei due seggi in uno stato storicamente conservatore.Il Congresso annuncia il nome del nuovo presidente. I rappresentanti eletti della Camera dei rappresentanti e del Senato si riuniranno il 6 gennaio 2021 durante una sessione eccezionale al Congresso. In questa occasione i parlamentari garantiranno la validità dei voti dei grandi elettori. Successivamente, il Presidente del Senato, che è anche l'attuale Vice Presidente, Mike Pence, annuncerà ufficialmente i risultati e annuncerà il nome del nuovo Capo di Stato americano.È l'Inauguration Day. Biden inizierà il suo mandato presidenziale il 20 gennaio 2021, con la cerimonia del giuramento a Capitol Hill, sede del Congresso americano, in genere alla presenza degli ex presidenti.