Verso affluenza record Usa 2020, Trump e Biden, comizi paralleli in Florida. Oltre 81 milioni di elettori hanno già votato

Usa 2020, acquazzone al Florida State Fairgrounds a Tampa (AP Photo/Andrew Harnik)

Manifestazioni rivali oggi in Florida per i due candidati rivali alle presidenziali Usa, Donald Trump e Joe Biden, che per la prima volta si sono sfidati parlando in contemporanea in due comizi in Florida.ha parlato in un evento in presenza a Tampa, dove ha promesso un'ampia vittoria e un'"onda rossa". Con indosso il tipico berretto rosso con la scritta "Make America Great Again", ha detto: "Tra cinque giorni conquisteremo la Florida e otterremo altri quattro anni in più!", ha detto Trump.Il presidente era accompagnato dalla First Lady Melania, che ha parlato a sua volta. Trump ha rivendicato i risultati economici della sua presidenza. "Nessun paese ha avuto risultati come questi", ha detto il presidente che in precedenza aveva sostenuto che il Pil americano è cresciuto del 33,1 per cento nel terzo trimestre., dal canto suo, ha tenuto la sua manifestazione nel formato "drive-in". E ha attaccato Trump proprio sul fronte del Covid-19. "Le manifestazioni di Trump sono atti di ultra-contagio, sta facendo propagare il virus attraverso il paese". E ha continuato: "Portare una maschera non è una presa di posizione politica, è un dovere patriottica per l'amor di Dio!" Trump, secondo lui, "propaga divisione e discordia. Abbiamo bisogno di un presidente che unisca"."Io non voglio chiudere il Paese, non voglio chiudere l'economia,. Donald Trump ha distrutto l'economia come ha distrutto tutto quello che ha avuto. Vi garantisco che nessuno sotto i 400 mila dollari l'anno paghera' un solo penny di tasse". Lo ha detto Joe Biden, sempre a Tampa. "Insegnanti, infermieri, pagano più dei benestanti, pagano più di quanto ha pagato Donald Trump", ha aggiunto il candidato democratico.Almeno 1.004 nuovie 90.446 nuovi casi sono stati segnalati negli Stati Uniti in un giorno. Nell'ultima settimana, ci sono stati una media di 77.825 casi al giorno, con un aumento del 42% rispetto alla media di due settimane prima. Con i dati aggiornati a stamani, più di 9.023.800 persone negli Stati Uniti sono state infettate dal Covid-19 e almeno 228.700 sono morte, secondo un database di The New York Times.per le presidenziali del 3 novembre, in cui si sfidano il presidente uscente Donald Trump e il candidato Democratico Joe Biden. Sul totale di oltre 81 milioni, 52 milioni di voti sono stati espressi per pista.Secondo i dati le presidenziali di quest'anno si apprestano a registrare un record storico in termini di affluenza, tra i più alti dell'ultimo secolo.